31 marzo 2021

Fusione delle statunitensi International Seaways e Diamond S Shipping

La nuova società avrà una flotta di 100 navi cisterna

Le società armatrici statunitensi International Seaways (INSW) e Diamond S Shipping, entrambe impegnate nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse liquide, hanno annunciato la loro fusione che darà vita ad una compagnia con più di 2.200 dipendenti, una flotta di 100 navi e ricavi annui di oltre un miliardo di dollari. A seguito dell'operazione, attuata con un'offerta pubblica di scambio del valore di circa 416 milioni di dollari, gli azionisti di INSW e di Diamond S avranno la proprietà rispettivamente del 55,75% e del 44,25% della nuova società.







