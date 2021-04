1 aprile 2021

Porto di Ravenna, nuovo traffico di argille dall'Ucraina

Accordo tra il gruppo Sapir e la Vesco Clays Italy

Il gruppo portuale Sapir di Ravenna ha siglato un accordo con la Vesco Clays Italy, filiale italiana dell'ucraina Vesco che è uno dei leader mondiali nella produzione ed esportazione di argilla, per la movimentazione delle argille nel porto di Ravenna. L'intesa prevede che una volta giunte nel porto italiano le argille provenienti via mare dall'Ucraina, dopo lo stoccaggio e la prima lavorazione di sminuzzatura, vengano smistate via camion e treno alle imprese del comprensorio ceramico emiliano.

Sapir ha ricordato di aver realizzato negli ultimi anni importanti investimenti per ottimizzare la movimentazione delle argille, tra cui nuovi magazzini per lo stoccaggio, uno dei quali sarà destinato in esclusiva a Vesco.







