01 aprile 2021

Progetto per supportare la creazione di un'area a controllo di emissioni nel Mediterraneo

Ha preso il via, con il coordinamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Ridurre l'inquinamento atmosferico nel Mediterraneo. È questo l'obiettivo del progetto LIFE4MEDECA, finanziato nell'ambito del bando del programma LIFE, Preparatory Projects del 2020 e coordinato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che avrà durata 3 anni (2021-2023). L'iniziativa coinvolge oltre 50 stakeholder rilevanti del settore (autorità pubbliche e regolatorie, compagnie di navigazione, comunità locali, associazioni industriali) ai fini della realizzazione di un'area a basse emissioni di inquinanti atmosferici nel Mediterraneo (Emission Control Area- ECA).

LIFE4MEDECA dispone di 1,6 milioni di euro finanziamenti garantiti, oltre che dal programma LIFE, anche dal Ministero italiano della Transizione Ecologica, da quello francese del Mare, dal Dicastero delle Infrastrutture e della Gestione del Mare dei Paesi Bassi, nonché dal Ministero spagnolo della Mobilità e dei Trasporti.

Il piano di attività prevede studi a supporto dell'impatto economico, regolatorio e ambientale derivante dall'adozione dell'area ECA nel Mediterraneo, tenendo opportunamente conto del processo di ampliamento di questa area ai Paesi mediterranei, rispetto agli accordi che nel periodo 2021-2023 saranno presi dai Paesi interessati nell'ambito del COP21.



