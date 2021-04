1 aprile 2021

A marzo record di avviamenti per i portuali dell'Agenzia per il Lavoro del Porto di Trieste

Dal 2016 ad oggi l'organico dell'ALPT è cresciuto da 110 a 200 unità

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha reso noto che lo scorso mese è stato raggiunto un nuovo record del numero di turni lavorati per i portuali dell'Agenzia per il Lavoro del Porto di Trieste (ALPT), essendo stati registrati 4.640 avviamenti, 200 in più rispetto al record dello scorso ottobre. Un nuovo picco - ha rilevato l'ente - che è segnale concreto del buon andamento del porto e dei risultati di traffico e di investimento sviluppati dalle imprese terminalistiche.

Il presidente dell'AdSP, Zeno D'Agostino, ha espresso «soddisfazione per questo risultato, tenuto conto della congiuntura storica» e ha ringraziato i portuali dell'Agenzia «per il loro impegno a dimostrazione che l' art. 17 è fondamentale per affrontare i traffici del porto di Trieste».

L'authority ha ricordato che l'ALPT è nata nel 2016 su impulso dell'AdSP, che per un periodo sperimentale di 12 mesi ha detenuto una partecipazione maggioritaria, con lo scopo di fornire lavoro temporaneo portuale, ed ha evidenziato che l'organico dell'Agenzia è cresciuto da 110 a 200 unità, crescita che è segno evidente della riuscita del progetto.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail