1 aprile 2021

Nominati due nuovi responsabili dei dipartimenti del MIMS

Sono Daniela Marchesi e Mauro Bonaretti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha nominato due nuovi responsabili dei dipartimenti del Ministero. Si tratta di Daniela Marchesi, che coordinerà il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi, e di Mauro Bonaretti. che avrà la responsabilità del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Daniela Marchesi, già dirigente di ricerca dei ruoli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha svolto diversi incarichi dirigenziali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È stata componente della task force di supporto tecnico della Cabina di Regia “Strategia Italia” della Presidenza del Consiglio, istituita con lo scopo di coordinare l'azione di governo per accelerare gli investimenti pubblici a sostegno dello sviluppo economico del Paese. In particolare si è occupata dei piani di investimento pubblico per la valorizzazione delle reti stradali e ferroviarie, per potenziare il settore Idrico e per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

Mauro Bonaretti, attualmente consigliere della Corte dei Conti, dal 2015 al 2018 ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stato segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ha all'attivo numerose esperienze istituzionali in ambito regionale e nazionale, nonché nella consulenza organizzativa e nella formazione, principalmente nell'ambito della pubblica amministrazione. Nel 1998 è stato membro della Commissione di riordino del Ministero dei Trasporti per la riorganizzazione della struttura centrale.

Entrambi hanno ricoperto incarichi universitari di docenza e sono autori di numerose pubblicazioni.







