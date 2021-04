2 aprile 2021

Porto di Pozzallo, una nuova gru per la SER.M.I.

Sarà consegnata a maggio dalla Konecranes

La SER.M.I. - Servizi Marittimi Internazionali, società che opera un terminal per contenitori nel porto di Pozzallo, ha ordinato alla Konecranes la fornitura di una gru mobile Gottwald Model 6 che sarà in presa in consegna il prossimo maggio. Il nuovo mezzo di sollevamento avrà una capacità massima di oltre 100 tonnellate.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec