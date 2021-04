6 aprile 2021

Avviata la gara internazionale per la privatizzazione del porto cretese di Heraklion

Le espressioni di interesse dovranno essere inviate entro il 30 luglio

La greca Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), il fondo istituito con l'obiettivo di massimizzare gli introiti della Grecia sviluppando o vendendo gli asset che gli sono stati trasferiti, ha avviato la gara internazionale per la privatizzazione del porto cretese di Heraklion, procedura che prevede la vendita di una quota maggioranza della Heraklion Port Authority, pari ad almeno il 67% del capitale. La procedura di gara prevede che le espressioni di interesse possano essere inviate entro il prossimo 30 luglio.

Heraklion è un porto multipurpose in gradi di movimentare tutte le tipologie di merci nonché navi passeggeri. Nel 2019 lo scalo portuale ha movimentato 463mila tonnellate di merci, con un incremento del + 30,8% sull'anno precedente, ed un traffico dei passeggeri di 314mila persone (+25,6%).







