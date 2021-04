6 aprile 2021

VARD costruirà tre Service Operation Vessel

Saranno consegnate alla North Star Renewables nel 2023

La società cantieristica VARD del gruppo Fincantieri ha ottenuto dalla scozzese North Star Renewables contratti per la costruzione di tre Service Operation Vessel (SOV) che saranno impiegate nei parchi eolici offshore Dogger Bank Wind Farm situati nel Mare del Nord.

Le tre navi saranno progettate dalla VARD in collaborazione con la North Star di Aberdeen, che si è assicurata contratti di noleggio della durata di dieci anni per l'impiego delle tre nuove unità navali. Le nuove SOV, che saranno lunghe 78 metri, larghe 19 metri e potranno ospitare 60 persone, verranno ultimate nel 2023.







