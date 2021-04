7 aprile 2021

Il gruppo COSCO prevede di archiviare il primo trimestre del 2021 con utili record

Atteso un utile per gli azionisti in crescita del +5.199,8%

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. prevede di archiviare il primo trimestre del 2021 con un utile attribuibile agli azionisti record pari a circa 15,45 miliardi di yuan (2,36 miliardi di dollari), con un incremento del +5.199,8% rispetto a 291,5 milioni di yuan totalizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Inoltre per il primo trimestre di quest'anno è atteso un utile per gli azionisti al netto dei profitti e degli oneri straordinari pari a circa 15,41 miliardi di yuan rispetto a circa 74 milioni nel primo trimestre del 2020.

COSCO Shipping Holdings ha spiegato che nei primi tre mesi di quest'anno il settore del trasporto marittimo containerizzato, che rappresenta il core business del gruppo in cui opera attraverso le compagnie di navigazione COSCO Shipping Lines e Orient Overseas Container Line (OOCL), è continuato a crescere e il valore medio del China Containerized Freight Index (CCFI) è risultato pari a 1.960,99 punti, con un aumento del +113,33% rispetto al primo trimestre del 2020 e un rialzo del +53,8% rispetto al quarto trimestre del 2020.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail