7 aprile 2021

Accordo tra Telespazio e Sync Lab per ottimizzare la gestione delle flotte navali

Il servizio consentirà di monitorare tutti i dettagli operativi di una flotta

Telespazio, società che opera nel segmento dei servizi spaziali ed è partecipata da Leonardo (67%) e Thales (33%), e Sync Lab, società attiva nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, hanno siglato un accordo con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle flotte marittime, creando una nuova partnership per realizzare soluzioni integrate ad altissimo valore tecnologico.

Le due aziende italiana hanno sottolineato che attraverso l'utilizzo integrato delle soluzioni digitali di Sync Lab e dei servizi di connettività satellitare di Telespazio sarà possibile gestire le flotte, in ogni momento, da qualsiasi parte del mondo. Ciò sarà realizzato attraverso SeaStream, il Fleet Operation Center di Sync Lab che consentirà il monitoraggio di ogni dettaglio delle navi, dalla posizione real time in tutto il mondo, ai parametri di connettività satellitare. Il servizio consentirà di monitorare, con ogni tipo di device e in ogni parte del mondo, tutti i dettagli operativi di una flotta: dalla posizione in real time delle navi fino allo stato dei diversi impianti.



