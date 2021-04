8 aprile 2021

Bimco esorta l'industria dello shipping a collaborare al progetto per la mappatura completa dei fondali oceanici mondiali

L'obiettivo iniziale di “Seabed 2030” è mappare il 93% degli oceani con profondità dei fondali superiore a 200 metri

Bimco, l'associazione internazionale che rappresenta armatori, agenti e operatori marittimi, ha esortato le parti coinvolte nell'industria dello shipping a contribuire al lavoro dell'iniziativa Seabed 2030, il progetto di collaborazione tra la Nippon Foundation of Japan e la General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), realizzato sotto l'egida congiunta dell'International Hydrographic Organization (IHO) e della Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dell'UNESCO, il cui obiettivo è di raccogliere tutti i dati batimetrici disponibili al fine di produrre entro il 2023 una mappa completa dei fondali oceanici mondiali. Il progetto è stato lanciato nel giugno 2017 in occasione della Ocean Conference dell'Onu.

Ricordando che attualmente, nonostante molti anni di sforzi, è stato mappato meno del 20% dei fondali marini oceanici, l'associazione ha evidenziato che conoscere la profondità e la morfologia dei fondali marini è essenziale per la comprensione della circolazione oceanica, delle maree, dei processi di trasporto dei sedimenti e dei cambiamenti ambientali. Bimco ha sottolineato che la conoscenza dei fondali marini è fondamentale anche dal punto di vista dell'industria marittima essendo importante per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture, per il tracciato di condotte e cavi sottomarini nonché per il traffico e la navigazione marittima.

Inizialmente il progetto Seabed 2030 è incentrato sulla mappatura del 93% degli oceani con profondità dei fondali superiore a 200 metri, lasciando alle agenzie idrografiche nazionali il compito dei rilievi batimetrici nelle acque più vicine alle coste.



