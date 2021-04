9 aprile 2021

Nuovo servizio ferroviario tra il container terminal di Vado Ligure e il Terminal Piacenza Intermodale

La frequenza iniziale è di due treni blocco settimanali

Oggi è stato avviato un nuovo servizio ferroviario che collega il container terminal del porto di Vado Ligure con il Terminal Piacenza Intermodale e prevede una frequenza iniziale di due treni blocco settimanali. Con l'attivazione della nuova linea i collegamenti ferroviari attivi da e per l'infrastruttura portuale savonese salgono a quattro: oltre a Piacenza, sono già attivi i servizi per Milano, Padova e Rubiera per un totale di circa 10-12 coppie di treni settimanali.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec