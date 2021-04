12 aprile 2021

Il gruppo logistico danese Scan Global Logistics ha comprato la spagnola Contenosa

Sottoscritto un accordo vincolante di acquisizione

Il gruppo logistico danese Scan Global Logistics (SGL) ha comprato la spagnola Naviera del Odiel de Contenedores (Contenosa), gruppo fondato nel 1978 che è esito del raggruppamento di una serie di aziende spagnole del settore marittimo e logistico. «Con l'acquisizione - ha spiegato l'amministratore delegato della Scan Global Logistics, Allan Melgaard - avremo accesso ad un nuovo redditizio mercato di nicchia e amplieremo la nostra presenza nell'ambito dell'attuale offerta di SGL. Cosa più importante, aggiungeremo capitale umano in una nazione che è importante per SGL». In particolare, il gruppo danese, che ha oltre 1.850 dipendenti ed è recentemente approdato nei mercati di Polonia, Repubblica Ceca, Messico, Perù e Myanmar, con l'acquisizione della Contenosa accrescerà la propria presenza in Spagna e in Messico.







