12 aprile 2021

Nuovo collegamento intermodale treno-nave tra Asia ed Europa di MSC

È incentrato sugli hub portuali di Vladivostok, Vostochny e San Pietroburgo

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha annunciato il lancio a partire da oggi di un nuovo collegamento intermodale treno-nave tra Asia ed Europa che ha lo scopo di catalizzare da est carichi provenienti da Cina, Corea e Giappone e da ovest merci dirette a tutti i mercati europei, servizio che in Asia è incentrato sugli hub portuali di Vladivostok e Vostochny e in Europa sul porto di San Pietroburgo e un transit time del collegamento ferroviario previsto tra questi pari a 13 giorni.

MSC ha specificato che il transit time dell'intero collegamento intermodale per carichi in partenza da Shanghai risulterà, ad esempio, di 24 giorni per raggiungere San Pietroburgo, di 35 giorni per Anversa, di 33 per Bremerhaven, di 36 per Rotterdam e di 37 giorni per Le Have. Da Busan e Yokohama i tempi di percorrenza per le stesse destinazioni saranno rispettivamente pari a 19 e 25 giorni, 30 e 36 giorni, 28 e 34 giorni, 31 e 37 giorni e 32 e 38 giorni.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec