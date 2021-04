12 aprile 2021

Il gruppo Rhenus acquisisce il 60% della Arkon Shipping & Projects

La compagnia sarà ribattezzata RMS Projects

La Rhenus Maritime Services GmbH (RMS), compagnia di navigazione marittima e fluviale del gruppo tedesco Rhenus, ha acquisito più del 60% del capitale azionario della connazionale Arkon Shipping & Projects, compagnia che si occupa di trasporto marittimo di carichi eccezionali e di project cargo. Il rimanente 40% è rimasto a Thomas Cord, cofondatore e amministratore delegato della Arkon. Il 60% del capitale ottenuto dalla Rhenus Maritime Services è stato ceduto dall'ex amministratore delegato della Arkon, Torsten Westphal.

Arkon Shipping & Projects sarà ribattezzata RMS Projects e la sua sede principale sarà trasferita da Haren an der Ems ad Amburgo. La compagnia opererà una flotta di 20 navi multipurpose heavy-lift.







