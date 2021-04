13 aprile 2021

L'Autorità Portuale del Pireo compra cinque nuove gru a cavalletto per lo stoccaggio dei container

La capacità di traffico containerizzato al Pier I sarà aumentata del +30%

La Piraeus Port Authority (PPA) ha reso noto di aver ordinato la fornitura di cinque nuove gru a cavalletto per lo stoccaggio dei container che saranno impiegate al Pier I del porto del Pireo. L'Autorità Portuale greca ha specificato che i cinque nuovi mezzi elettrici, oltre a migliorare le prestazioni ambientali dello scalo portuale, consentiranno di incrementare l'operatività del container terminal al Pier I assieme agli altri investimenti in corso che prevedono la consegna entro l'estate di una nuova gru di banchina super post-Panamax e la manutenzione e riparazione della pavimentazione e delle rotaie per i mezzi di movimentazione, interventi che consentiranno di accrescere del +30% la capacità di movimentazione annua del terminal per contenitori che salirà a 1,3 milioni di teu.



