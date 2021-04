13 aprile 2021

Grimaldi acquisirà cinque navi e due terminal portuali della spagnola Trasmediterránea

Il gruppo italiano opererà servizi tra la Spagna continentale e le Baleari

Il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha siglato un accordo preliminare per acquisire cinque navi e due terminal nei porti di Barcellona e Valencia della compagnia di navigazione spagnola Naviera Armas Trasmediterránea. In particolare, il gruppo italiano acquisirà i traghetti ro-pax Ciudad de Palma, costruito nel 2007 che ha una capacità di 950 passeggeri e 2.250 metri lineari di rotabili, Ciudad de Granada, costruito nel 2001 che può trasportare 1.250 passeggeri e 1.500 metri lineari di veicoli, Ciudad de Mahón, costruito nel 2000 che ha una capacità di 590 passeggeri e 1.550 metri lineari di rotabili, Volcán del Teide, costruito nel 2011 e in grado di trasportare 1.500 passeggeri e 1.850 metri lineari di rotabili, e Volcán de Tijarafe, costruito nel 2008 che ha una capacità di 1.000 passeggeri e 1.500 metri lineari di veicoli.

Grimaldi otterrà anche la gestione dei terminal di Trasmediterránea al Muelle de San Bertrán del porto di Barcellona e al Muelle de Poniente del porto di Valencia e l'intesa include inoltre l'acquisizione da parte del gruppo italiano dei diritti per operare servizi marittimi per il trasporto di passeggeri e merci tra la Spagna continentale e le isole Baleari sulle rotte marittime Barcellona-Mahón, Barcellona-Palma de Mallorca, Barcellona-Ibiza, Valencia-Mahón, Valencia-Palma de Mallorca e Valencia-Ibiza.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail