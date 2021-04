14 aprile 2021

Hapag-Lloyd investe 550 milioni di dollari per comprare nuovi container

Sono stati ordinati in Cina

Hapag-Lloyd ha emesso un consistente ordine per acquisire nuovi container, sia per carichi secchi che per merci refrigerate, per un totale pari a 150mila teu, ordinativo - ha spiegato la compagnia di navigazione tedesca - è stato deciso a causa dell'attuale necessità di disporre di un numero di container decisamente superiore al normale per trasportare lo stesso volume di carichi dato che i contenitori impiegati vengono ripresi in consegna con ritardo. Hapag-Lloyd ha specificato che i nuovi container sono stati ordinati in Cina ed alcuni sono già stati presi in consegna, anche se la gran parte arriverà nei prossimi mesi.

Oltre a questo ordinativo la compagnia tedesca ne ha emesso un altro relativo a 8mila teu speciali che saranno utilizzati per merci fuori sagoma o merci pericolose.

Il valore totale delle commesse ammonta a circa 550 milioni di dollari e rappresenta uno dei più rilevanti ordinativi in contenitori della Hapag-Lloyd.



