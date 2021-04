14 aprile 2021

Fabio Montanari è stato nominato consigliere

La compagnia armatrice Società Navigazione Montanari è rientrata nella Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) e l'amministratore delegato dell'azienda, Fabio Montanari, è stato nominato consigliere dell'associazione armatoriale. Il rientro della Montanari nella Confitarma è stato approvato oggi all'unanimità dal consiglio confederale che, nel corso della riunione, oltre all'esame dell'estensione dei benefici del Registro internazionale alle bandiere UE/SEE, ha discusso delle principali problematiche del settore con particolare riguardo, a livello nazionale, al PNRR e agli obiettivi del governo per la transizione ecologica e, a livello internazionale, alla regolamentazione comunitaria in materia di taxonomy (cioè la classificazione di attività sotto il profilo di sostenibilità ambientale) e di finanza sostenibile.







