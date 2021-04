14 aprile 2021

Siglato a Brindisi il disciplinare di servizio per lo sdoganamento in mare

Grimaldi immetterà una terza nave sulla rotta Ravenna-Brindisi-Catania

Oggi il dirigente dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi, Vito De Benedictis, e il comandante del porto di Brindisi, capitano di vascello Fabrizio Coke, hanno sottoscritto il disciplinare di servizio per la sinergica attività di collaborazione per il controllo e monitoraggio del traffico marittimo nell'ambito delle operazioni di sdoganamento in mare che hanno l'obiettivo dello snellimento delle pratiche doganali attraverso la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali rispetto all'arrivo in porto della nave.

Mediante l'ausilio di sistemi informatici all'avanguardia (Automatic Identification System - Pelagus / Long Range Identification and Tracking) sarà assicurato il monitoraggio sulla corretta navigazione (rotte dirette al porto senza scali intermedi) delle navi beneficiarie dello sdoganamento in mare. La specifica semplificazione doganale, facente parte del più ampio e articolato progetto teso alla realizzazione di una piattaforma logistica nazionale, volta alla semplificazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi, riguarda le spedizioni di merci containerizzate, il traffico ro-ro, le navi car carrier e le merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa, e consentirà la riduzione dei tempi e dei costi relativi al ciclo di import/export e l'efficientamento della componente logistica connessa alla movimentazione delle merci nel porto.

Intanto dal prossimo 20 aprile la compagnia di navigazione Grimaldi introdurrà una terza nave “Eurocargo” sulla linea marittima Ravenna-Brindisi-Catania. L'unità Valencia affiancherà le altre due Eurocargo Sicilia e Catania e, in questo modo, la linea risulterà coperta giornalmente, per tutto l'arco della settimana dal lunedì alla domenica. Valencia è una nave ro-ro costruita nel 1999 che ha una capacità di carico di 160 semirimorchi, con disponibilità totale di 4.400 metri lineari.



