15 aprile 2021

Le centroamericane Seatrade e Jamaica Producers comprano la Geest Line

La compagnia britannica è specializzata nei collegamenti marittimi tra Regno Unito e Caraibi

La compagnia di navigazione britannica Geest Line, specializzata nei collegamenti tra il Regno Unito e i Caraibi, è stata acquisita dalle centroamericane Seatrade e Jamaica Producers Group. Seatrade, che ha sede a Willemstad, capitale di Curaçao, opera principalmente servizi di trasporto marittimo di prodotti refrigerati, mentre la Jamaica Producers, che ha sede a Kingston, capitale della Giamaica, è attiva nel settore alimentare nonché in quello portuale e marittimo. Geest Line continuerà ad operare quale marchio indipendente.







