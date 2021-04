15 aprile 2021

Il porto di Los Angeles segna il nuovo record di traffico dei container per il mese di marzo

Nel primo trimestre di quest'anno sono stati movimentati 2,59 milioni di teu (+44,0%)

Registrare un incremento mensile del +113,0% del traffico è assolutamente inusuale per scali portuali che usualmente movimentano consistenti volumi di merci containerizzate e sono tra i primi porti mondiali del settore. Lo scorso mese il porto di Los Angeles c'è riuscito avendo movimentato un traffico pari a 958mila teu rispetto a 450mila teu nel marzo 2020. Si tratta del nuovo record per il mese di marzo ed è stato generato principalmente dal nuovo record assoluto di contenitori vuoti imbarcati, che hanno totalizzato 341mila teu (+252,5%), e dal nuovo record per il mese di marzo dei contenitori pieni allo sbarco, che sono ammontati a 490mila teu (+122,5%). I container pieni all'imbarco sono stati pari a 123mila teu (+1,4%) e i container vuoti allo sbarco a 3mila teu (-70,5%).

Nel primo trimestre di quest'anno lo scalo portuale californiano ha movimentato complessivamente 2,59 milioni di teu, con una progressione del +44,0% sullo stesso periodo del 2020. I container pieni allo sbarco e all'imbarco sono stati pari rispettivamente a 1,34 milioni di teu (+48,1%) e 343mila teu (-15,0%) e i container vuoti allo sbarco e all'imbarco si sono attestati a 5mila teu (-84,3%) e 903mila teu (+96,5%).









