15 aprile 2021

Grande concentrazione nel segmento dello shipping Heavy Lift

L'olandese Jumbo e la tedesca SAL Heavy Lift costituiscono la joint venture Jumbo-SAL-Alliance

L'olandese Jumbo Shipping e la tedesca SAL Heavy Lift, società armatrici entrambe impegnate nel segmento del trasporto marittimo di carichi eccezionali, breakbulk e project cargo, hanno deciso la costituzione di una joint venture per operare nello stesso settore con una flotta di 30 navi. La nuova compagnia Jumbo-SAL-Alliance sarà istituita unendo le flotte e le attività commerciali delle due aziende. Le due parti hanno reso noto che all'inizio di questo mese la joint venture è stata autorizzata dall'autorità antitrust tedesca.

«Questa joint venture - ha sottolineato l'amministratore delegato della Jumbo, Michael Kahn - rappresenta un grande passo per entrambi. Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che i vantaggi della collaborazione superano di gran lunga il modo tradizionale di fare affari. La nostra clientela e i nostri interessi sono cambiati e per rimanere un efficace protagonista globale nel nostro campo di attività bisogna sempre adattarsi e innovare, non solo a livello tecnico ma anche commerciale».

«Questa collaborazione - ha evidenziato il direttore Chartering della SAL Heavy Lift, Jens Baumgarten - ci consente di portare sul mercato un prodotto di trasporto marittimo senza eguali. Offre una concreta risposta alle esigenze dei grandi appaltatori e degli EPC, nonché dei produttori e degli spedizionieri. Da un lato possiamo gestire carichi breakbulk sul mercato spot o su quello regolare; dall'altro abbiamo l'esperienza e le risorse per gestire operazioni di ampia portata e a lungo termine, inclusa la presa in carico di tonnellaggio di terzi o di qualsiasi altra cosa che sia necessaria per rispettare la nostra promessa di “sportello unico”».



