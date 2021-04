15 aprile 2021

L'Autorità del Canale di Panama rinvia il rincaro delle tariffe per la prenotazione dei transiti delle navi

Le modifiche al sistema saranno introdotte il primo giugno

L'Autorità del Canale di Panama, sentite le parti interessate, ha deciso di rinviare da oggi al prossimo primo giugno la data di applicazione delle modifiche delle tariffe del sistema di prenotazione dei transiti delle navi nel canale panamense. La decisione è stata presa con lo scopo di lasciare all'industria marittima più tempo per prepararsi alle nuove tariffe del sistema di prenotazione, che è un servizio opzionale e consente alle compagnie di navigazione di poter prenotare una data specifica per il transito di una nave pagando una tariffa aggiuntiva. L'authority del canale ha deciso un rincaro di queste tariffe a seguito di una crescita della domanda.

Ricordando che questi rincari comportano un aumento del costo minimo per la prenotazione del transito di una nave pari a 20.000 dollari (+50%) ed un aumento massimo del costo di 58.500 dollari (+167%), le associazioni armatoriali International Chamber of Shipping (ICS), Asian Shipowners' Association (ASA), and European Community Shipowners' Association (ECSA) hanno espresso soddisfazione per la risposta dell'Autorità del Canale di Panama alle preoccupazioni manifestate nei giorni scorsi dall'industria dello shipping per questi aumenti tariffari.



