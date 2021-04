19 aprile 2021

Nicolini (Confetra): bene l'avvio della fase attuativa di “Italia Veloce”

Non sono ammissibili - ha sottolineato - altri ritardi

Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha plaudito alla nomina da parte del governo dei commissari straordinari incaricati di sbloccare e accelerare la realizzazione di 57 opere infrastrutturali strategiche ( del 16 aprile 2021) «Finalmente - ha sottolineato il presidente della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - “Italia Veloce” entra in fase attuativa con la nomina dei commissari. Ora - ha aggiunto - rapidamente cantieri e opere».

Nicolini ha precisato che «non sono ammissibili altri ritardi: questo elenco di opere - ha ricordato - fu presentato dalla ministra De Micheli lo scorso ottobre. Sono trascorsi sei mesi per nominare i commissari, operazione di management operativa che in una qualsiasi azienda sarebbe stata espletata in sei ore. Ma ora bene così. Possono partire i primi cantieri. E se i tempi saranno confermati, entro luglio il Paese dovrebbe pure disporre dei primi 21 miliardi di euro, anticipo del Recovery. Mi pare - ha concluso il presidente di Confetra - che ci siano tutte le condizioni per rimettere in moto opere e infrastrutture, materiali ed immateriali, indispensabili per rilasciare anche la logistica italiana».



