Accordo MSC Crociere - Cruise Saudi per realizzare crociere nel Mar Rosso e sviluppare il turismo crocieristico in Arabia Saudita

Nella stagione invernale 2021-22 nella regione saranno impiegate le navi “MSC Magnifica” e “MSC Virtuosa”

La compagnia crocieristica MSC Crociere ha siglato oggi un accordo con Cruise Saudi, la nuova società con sede a Jeddah che è stata creata all'inizio di quest'anno dal fondo di investimento sovrano saudita Public Investment Fund (PIF) con l'obiettivo di intensificare l'azione per fare dell'Arabia Saudita una destinazione turistica sulle rotte crocieristiche internazionali.

L'accordo di collaborazione prevede il lancio di crociere nel Mar Rosso per la prossima stagione invernale 2021-22. In particolare, l'intesa prevede che la nave di MSC Crociere MSC Magnifica avrà come homeport Jeddah, una della più grandi città dell'Arabia Saudita, il cui centro storico è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO. La nave effettuerà crociere di sette giorni nel Mar Rosso nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022 toccando diversi porti e destinazioni all'interno della regione, tra cui tre porti sauditi, ed effettuerà scali settimanali al porto di Al Wajh dal quale si potrà sbarcare per visitare la località di AlUla, sito riconosciuto anche esso patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Agli itinerari nel Mar Rosso di MSC Magnifica si affiancheranno quelli di MSC Virtuosa, ammiraglia della compagnia il cui programma per la stagione invernale 2021 nel Golfo Arabico comprenderà scali nel porto di Dammam, con la possibilità di visitare l'oasi di Al-Hasa, patrimonio mondiale dell'UNESCO. MSC Virtuosa farà scali settimanali in questa nuova destinazione da dicembre 2021 a marzo 2022.

Cruise Saudi e MSC Crociere prevedono di ospitare a bordo delle navi MSC Magnifica e MSC Virtuosa circa 170mila passeggeri durante la prossima stagione invernale 2021-22. I crocieristi internazionali potranno raggiungere Jeddah tramite collegamenti aerei diretti dalle più importanti città europee e internazionali servite da Saudia, la compagnia di bandiera del Regno. Grazie a una partnership dedicata a beneficio degli ospiti delle crociere, i voli saranno modificati per adattarsi agli orari di partenza e di arrivo delle navi, in modo da garantire una comoda organizzazione dei collegamenti.

«L'Arabia Saudita - ha sottolineato Fawaz Farooqui, managing director di Cruise Saudi, in occasione della firma dell'accordo - ha molto da offrire ai visitatori e questa nuova collaborazione aprirà le porte ai viaggiatori intrepidi di tutto il mondo che potranno essere tra i primi a sperimentare il ricco patrimonio e l'ospitalità saudita. Accogliere i turisti internazionali sarà inoltre, per queste destinazioni emergenti e le loro comunità locali, un'opportunità per creare nuove fonti di reddito».

«Ho avuto la possibilità - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere - di conoscere in prima persona la ricchezza del patrimonio locale, rimanendo impressionato dalla capacità dell'Arabia Saudita di rendere disponibili al mondo le proprie tradizioni e la propria cultura pur riuscendo sempre a preservarle. Sono orgoglioso che MSC Crociere possa contribuire all'apertura di questo territorio a visitatori internazionali rendendolo una delle principali destinazioni crocieristiche e sono felice che i turisti di tutto il mondo potranno scoprire le incredibili meraviglie che questo paese ha da offrire, compresa la bellezza incontaminata della sua costa e dei siti storici».





