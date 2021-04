22 aprile 2021

A metà maggio GNV metterà in servizio il traghetto GNV Antares

La nave ha una capacità di 2.100 metri lineari di rotabili e di oltre mille passeggeri

A metà del prossimo mese la compagnia di navigazione GNV metterà in servizio il traghetto GNV Antares che sarà impiegato nei collegamenti commerciali con la Sicilia. La nave, che in precedenza aveva il nome di Pride of Bruges, è proveniente dalla società P&O Ferries ed è stata costruita nel 1987 in Giappone dai cantieri NKK a Tsurumi.

La GNV Antares ha una capacità commerciale di 2.100 metri lineari di rotabili e di oltre mille passeggeri. In vista dell'entrata nella flotta della GNV sono stati rinnovati i servizi di bordo dedicati ai passeggeri tra cui un ristorante, un self-service, due bar, uno shop e le 350 cabine.

Inoltre è imminente anche l'ingresso nella flotta della compagnia della GNV Sealand, costruita nel 2009 presso i Cantieri Visentini, con una capacità di 2.255 metri lineari e 880 passeggeri, e della GNV Bridge, unità di nuova costruzione, con 2.564 metri lineari e spazi per accogliere oltre mille passeggeri, dotata di impianto scrubber di ultima generazione, in grado di garantire l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Salirà così a 19 il numero di navi operate da GNV.



