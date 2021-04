22 aprile 2021

Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nei terminal di DP World è cresciuto del +10,2%

Sono stati movimentati oltre 18,4 milioni di teu

Dopo le crescite del +3,1% e del +7,6% registrate rispettivamente nel terzo e quarto trimestre dello scorso anno, che sono seguite a quattro trimestri consecutivi di calo, nel primo trimestre del 2021 l'incremento del traffico dei container nei terminal portuali del gruppo DP World di Dubai ha registrato un'accentuazione essendo stati movimentati oltre 18,4 milioni di teu, con una progressione del +10,2% sui primi tre mesi del 2020.

L'aumento dei volumi movimentati è risultato particolarmente consistente nei terminal portuali nelle Americhe e in Australia che sono risultati pari complessivamente a 2,7 milioni di teu (+17,7%). In forte rialzo anche i traffici containerizzati nei terminal in Asia e nel Pacifico, che hanno totalizzato 8,3 milioni di teu (+10,6%), e i volumi movimentati dai terminal in Europa, Medio Oriente ed Africa, che si sono attestati a quasi 7,9 milioni di teu (+7,6%).





