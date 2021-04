22 aprile 2021

PSA realizza il 500° treno sulla linea ferroviaria Genova-Basilea

Il servizio prevede tre viaggi settimanali di andata e ritorno

PSA Genova Pra', la società che gestisce il principale container terminal del porto di Genova, ha reso noto che ha movimentato il cinquecentesimo treno sul collegamento ferroviario diretto Genova-Basilea che prevede tre viaggi settimanali di andata e ritorno ed è attivo da due anni. L'azienda ha specificato che il servizio registra elevati indici di affidabilità sugli orari, con l'83% dei treni arriva entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, percentuale che sale al 94% se si considera una finestra di due ore.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail