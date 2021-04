22 aprile 2021

Nel primo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Taranto è aumentato del +9,1%

In crescita le rinfuse liquide. Calo degli altri carichi

Nel primo trimestre del 2021 il porto di Taranto ha movimentato 4,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +9,1% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 2,5 milioni di tonnellate allo sbarco (+12,6%) e 2,0 milioni di tonnellate all'imbarco (+5,1%). La crescita complessiva è stata generata dal rialzo del +38,1% delle rinfuse liquide che sono ammontate a quasi 1,1 milioni di tonnellate, ed essenzialmente grazie all'impennata del +114,7% dei volumi movimentati nel solo mese di febbraio. Inoltre è giunto anche l'apporto delle 20mila tonnellate di carichi movimentati nel settore dei container con la riattivazione delle attività al Molo Polisettoriale dello scalo portuale pugliese.

Sono calate, invece, sia le rinfuse solide che si sono attestate a 1,8 milioni di tonnellate (-27,1%) sia le merci convenzionali che hanno totalizzato 857mila tonnellate (-7,0%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec