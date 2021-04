23 aprile 2021

SNCF venderà la Ermewa a Caisse de dépôt et placement du Québec e DWS Group

L'azienda è attiva nel settore del noleggio di carri ferroviari e di carri cisterna

Il gruppo ferroviario francese SNCF ha avviato trattative in via esclusiva con un consorzio costituito dal fondo pensionistico pubblico canadese Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e dall'asset manager DWS Group per cedergli la Ermewa Holding e la sua filiale Ermewa, società attiva nel settore del noleggio di carri ferroviari e di carri cisterna con una flotta di 100mila unità e con 1.200 dipendenti. Ermewa ha sede in Francia ed è presente in 80 nazioni con 40 uffici. Lo scorso anno l'azienda ha registrato un fatturato di 489 milioni di euro ed un EBITDA di 271 milioni di euro.

Con il completamento della transazione, il capitale della Ermewa sarà suddiviso in parti uguali tra la CDPQ e la DWS.





