26 aprile 2021

Stabile il traffico delle merci nel porto di Anversa nel primo trimestre

In calo solo le rinfuse liquide

Nel primo trimestre di quest'anno il porto di Anversa ha movimentato un traffico di 59,1 milioni di tonnellate di merci, volume analogo a quello totalizzato nel corrispondente periodo del 2020. Nel solo segmento dei container il traffico è stato di 36,1 milioni di tonnellate (+0,6%) per una movimentazione di contenitori pari a 3,1 milioni di teu (+2,3%). In lieve aumento anche i rotabili che sono ammontati ad oltre 1,2 milioni di tonnellate (+3,3%). Più consistente la crescita delle merci convenzionali che si sono attestate a quasi 2,0 milioni di tonnellate (+23,1%) e rilevante è stato anche il rialzo delle rinfuse solide salite del +6,7% a 3,4 milioni di tonnellate, progressione - ha reso noto l'Autorità Portuale dello scalo belga - che è stata generata principalmente dal forte incremento (+40,7%) del traffico dei fertilizzanti che ha registrato il livello trimestrale più elevato degli ultimi dieci anni. In calo, invece, le rinfuse liquide che, con 16,4 milioni di tonnellate, sono diminuite del -5,0% a causa principalmente della rilevante riduzione del traffico di petrolio grezzo, mentre i prodotti petroliferi hanno segnato una lieve flessione (-1%) e i prodotti chimici un moderato aumento (+4,4%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail