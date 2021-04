26 aprile 2021

Kuehne + Nagel registra risultati finanziari trimestrali record

Tornano a crescere i volumi di spedizioni marittime e aeree movimentate

Nel primo trimestre del 2021 il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha registrato risultati economici record grazie anche al rialzo dei volumi di spedizioni movimentate dopo una serie consecutiva di trimestri in cui l'attività era risultata in calo. Nei primi tre mesi di quest'anno il fatturato lordo è ammontato a 9,6 miliardi di franchi svizzeri, con un incremento del +64,4% sullo stesso periodo del 2020, mentre il fatturato netto è stato di 6,0 miliardi di franchi svizzeri (+22,8%). EBITDA ed EBIT hanno segnato incrementi rispettivamente del +61,6% e +134,2% attestandosi a 611 milioni e 431 milioni di franchi svizzeri. L'utile netto è stato di 318 milioni di franchi (+128,8%).

Nel solo segmento delle spedizioni marittime il fatturato netto è stato di 2,39 milioni di franchi (+38,8%) e l'utile operativo di 206 milioni di franchi (+160,8%). Nel settore delle spedizioni aeree il fatturato netto è stato di 1,65 miliardi (+51,2%) e l'utile operativo di 163 milioni (+129,6%), mentre in quello delle spedizioni stradali il fatturato netto è stato di 870 milioni (+0,8%) e l'EBIT di 24 milioni (+41,2%). L'attività di contract logistics ha generato un fatturato netto di 1,12 miliardi (-9,3%) e un EBIT di 38 milioni di franchi svizzeri (+123,5%).

Nei primi tre mesi del 2021 i volumi di spedizioni marittime, dopo quattro trimestri consecutivi di contrazione, hanno segnato un aumento del +2,0% essendo stati pari a quasi 1,1 milioni di container teu, mentre i volumi di spedizioni aeree, dopo nove trimestri consecutivi di flessione, hanno registrato un incremento del +16,4% essendo state pari a 433mila tonnellate.









