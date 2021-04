26 aprile 2021

Costamare rileva l'intera proprietà di cinque portacontainer da 11.000 teu

Rilevato il 60% della proprietà in mano alla York Capital

Costamare, società con sede nelle Isole Marshall che possiede una flotta di 78 navi portacontainer, ha reso noto di aver acquisito dalla York Capital il 60% della proprietà di cinque portacontenitori da 11.000 teu, di cui quattro costruite nel 2017 ed una nel 2016. A seguito della transazione, ora Costamare detiene l'intera proprietà delle cinque navi. Attualmente queste cinque unità sono poste a noleggio a lungo termine presso alcune compagnie di navigazione, con periodi di noleggio che per quattro navi scadranno nel 2031 e per una nel 2025.







