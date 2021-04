27 aprile 2021

DSV Panalpina comprerà le attività logistiche della mediorientale Agility

La transazione avrà un valore di circa 4,1 miliardi di dollari

DSV Panalpina, il gruppo logistico creato nell'estate del 2019 dall'acquisizione della svizzera Panalpina da parte della danese DSV ( del 19 agosto 2019), ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per comprare la divisione Global Integrated Logistics (GIL) della kuwaitiana Agility, transazione che si prevede verrà conclusa nel terzo trimestre di quest'anno ed avrà il valore di circa 4,1 miliardi di dollari. L'acquisizione dell'intero capitale della GIL, che è la divisione di attività logistiche della Agility, avverrà in cambio di un pacchetto di 19,3 milioni di azioni della DSV di nuova emissione che rappresenterà circa l'8,0% dell'intero capitale azionario della DSV dopo la transazione.

Con l'acquisizione si formerà un gruppo con oltre 70mila dipendenti ed un fatturato annuo di circa 22 miliardi di dollari che sarà presente in 90 nazioni e movimenterà annualmente spedizioni marittime pari a più di 2,8 milioni di container teu e spedizioni aeree per oltre 1,6 milioni di tonnellate.

Ricordiamo che nel 2019 Panalpina, mentre era oggetto del tentativo di successo di takeover da parte della DSV, aveva reso noto di avere in corso trattative con la Agility per valutare potenziali opportunità per le rispettive attività logistiche ( del 15 febbraio 2019).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail