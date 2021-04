27 aprile 2021

Sea Consortium ordina a Waigaoqiao Shipbuilding quattro nuove portacontenitori da 7.000 teu

Il cantiere cinese è entrato nel mercato delle portacontainer nel 2013

Sea Consortium, la capogruppo della X-Press Feeders, compagnia di navigazione che opera una flotta di oltre 80 navi portacontainer, ha ordinato al cantiere navale cinese Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) del gruppo CSSC la costruzione di quattro portacontenitori da 7.000 teu.

Waigaoqiao Shipbuilding è entrata nel mercato delle portacontainer nel 2013 e già nel 2015 l'azienda ha costruito e consegnato le prime navi di grande capacità avendo realizzato tre unità da 18.000 teu. Nel 2018 è seguita la consegna della COSCO Shipping Taurus, la prima nave costruita dal cantiere in grado di trasportare 20.000 teu.







