28 aprile 2021

Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi di COSCO Shipping Ports sono cresciuti del +20,3%

Utile netto in calo del -17,3%

La cinese COSCO Shipping Ports ha archiviato il primo trimestre di quest'anno, periodo nel quale il traffico dei container nei propri terminal portuali è cresciuto del +9,8% ( del 15 aprile 2021), con ricavi pari a 265,3 milioni di dollari, con un incremento del +20,3% sui primi tre mesi del 2020. L'utile operativo e l'utile netto sono ammontati rispettivamente a 34,8 milioni di dollari e a 78,8 milioni di dollari, con flessioni del -58,9% e -17,3% sul primo trimestre dello scorso anno i cui risultati includevano l'effetto di proventi straordinari pari a 61,5 milioni di dollari generati dalla cessione di quote in alcune società partecipate.







