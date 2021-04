28 aprile 2021

Positive performance finanziarie trimestrali del gruppo UPS

Nei primi tre mesi di quest'anno l'utile netto è cresciuto del +396,6%

Nel primo trimestre del 2021 i ricavi del gruppo di consegne espresso UPS sono cresciuti del +27,0% essendo ammontati a 22,9 miliardi di dollari rispetto a 18,0 miliardi nei primi tre mesi dello scorso anno. Più contenuto il rialzo dei costi operativi che hanno totalizzato 20,1 miliardi di dollari (+18,7%). Utile operativo e utile netto hanno registrato accentuati incrementi rispettivamente del +157,9% e +396,6% attestandosi a 2,8 miliardi e 4,8 miliardi di dollari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec