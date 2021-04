28 aprile 2021

Oggi si celebra la “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”

Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Filt, Fit e Uilt evidenziano la necessità di proseguire nel percorso per azzerare gli incidenti sia a bordo delle navi che a terra

Oggi si celebra la 119esima “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro” che ha per tema il rafforzamento dei sistemi nazionali per la sicurezza e la salute sul lavoro al fine di dimostrare la capacità di reazione utile ad affrontare proficuamente le crisi dell'oggi - uscendone rafforzati - e l'auspicata ripresa del futuro, facendo tesoro delle difficoltà per trasformarle in esperienza. Evidenziando che questi temi sono condivisi dall'industria armatoriale italiana, rappresentata da Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, e dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le sette associazioni armatoriali e sindacali italiane hanno sottolineato che «la difficile situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 ha dimostrato ancora una volta che le relazioni industriali del settore marittimo sono mature e responsabili e che, affrontando le questioni in modo costruttivo, salvaguardando i ruoli delle parti, è possibile superare sfide importanti per il settore nell'ottica di un'ulteriore crescita dell'industria marittima nazionale e del conseguente sviluppo dell'occupazione marittima italiana».

Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Filt, Fit e Uilt hanno rilevato inoltre l'indispensabilità di «un'azione energica e condivisa per proseguire nel percorso di conseguimento dell'obiettivo di azzerare gli incidenti sul lavoro sia a bordo che a terra intensificando le procedure preventive e coinvolgendo tutti gli stakeholders attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, l'utilizzo delle buone pratiche conosciute nel settore, nonché una continua attività di analisi sulle attività di sorveglianza e monitoraggio delle malattie professionali e degli infortuni».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail