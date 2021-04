28 aprile 2021

Nel primo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Rotterdam è aumentato del +3,0%

Crescita dei volumi in tutti i settori ad eccezione di quello dei container

Nel primo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Rotterdam è ammontato a 115,8 milioni di tonnellate, con un incremento del +3,0% sui primi tre mesi dello scorso anno quando i volumi movimentati erano diminuiti del -9,3%. In crescita sono risultati sia i volumi di merci allo sbarco, che hanno totalizzato 79,3 milioni di tonnellate (+3,0%), che quelli di merci all'imbarco, attestatisi a 36,5 milioni di tonnellate (+3,1%).

Se il traffico complessivo di rotabili e merci convenzionali ha confermato il rialzo registrato nel periodo trimestrale precedente e i traffici di rinfuse sono tornati a crescere dopo sei semestri consecutivi di flessione, nel primo trimestre di quest'anno è invece tornato in calo, seppur lieve, il traffico delle merci containerizzate che è stato di 37,7 milioni di tonnellate (-0,7%), anche se in termini di contenitori da 20 piedi movimentati è stata segnata una crescita del +4,5%, essendo il totale di 3,7 milioni di teu, che è stata determinata anche dall'aumento dei contenitori vuoti.

Nel settore dei rotabili il traffico è stato di 6,1 milioni di tonnellate (+3,4%) e in quello delle merci convenzionali di 1,5 milioni di tonnellate (+6,4%). Nel segmento delle rinfuse liquide sono state movimentate 52,1 milioni di tonnellate (+3,4%), di cui 25,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (-1,1%), 17,0 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+19,7%), 1,5 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (-26,8%) e 8,1 milioni di tonnellate di altri carichi liquidi. Più consistente l'incremento delle rinfuse solide attestatesi a 18,4 milioni di tonnellate (+9,8%), di cui 7,0 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+2,8%), 5,7 milioni di tonnellate di carbone (+25,2%), 2,3 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-8,6%) e 3,5 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+17,8%).









