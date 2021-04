28 aprile 2021

Pool di Scorpio Pool e Sea World Management nel settore delle Handysize di oltre 15 anni

Inizialmente la flotta sarà di quattro navi

Le monegasche Scorpio Pool e Sea World Management (SWM) hanno annunciato la costituzione di pool formato da navi tanker Handysize di età superiore ai 15 anni. La strategia che ha portato alla decisione di istituire l'Handy Plus Pool - hanno reso noto i due partner - si basa su due considerazioni di mercato: l'invecchiamento della flotta Handymax con ordinativi ai minimi storici e le grandi opportunità che si sono schiuse nel mercato di nicchia sia per il trasporto di prodotti petroliferi che di oli alimentari.

Sea World, socio fondatore dell'Handy Plus Pool, vi immetterà inizialmente le sue quattro navi di 40mila tonnellate di portata lorda Rolls I costruita nel 2005, Monaco I costruita nel 2004, Duke I costruita nel 2002 e Julia I costruita nel 2003 che saranno seguite da altre Handymax

«Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il direttore di Scorpio Pool, Ugo Romano - di aver avviato questa collaborazione con Sea World Management, nella convinzione comune di poter far crescere rapidamente e in modo organico questo pool già nei prossimi mesi».

«SWM - ha commentato l'amministratore delegato di Sea World Management, Roberto Corvetta - è davvero molto motivata: abbiamo trovato un partner che condivide le nostre valutazioni e le nostre previsioni sul mercato delle Handy tanker e sulla sua ripresa».



