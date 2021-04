29 aprile 2021

Assai positivo il primo trimestre del noleggiatore di container leader mondiale del mercato

Triton ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con un utile netto di 139,8 milioni di dollari (+81,5%)

La Triton International, società di noleggio di container intermodali che con una flotta della consistenza pari a quasi 6,5 milioni di teu è leader mondiale del settore, ha concluso il primo trimestre del 2021 con ricavi pari a 346,7 milioni di dollari, con un incremento del +7,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I costi operativi sono invece diminuiti del -4,6% scendendo a 171,1 milioni di dollari. Utile operativo e utile netto hanno segnato decisi aumenti rispettivamente del +39,0% e +81,5% attestandosi a 205,7 milioni e 139,8 milioni di dollari.

«Triton - ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda, Brian M. Sondey - continua a beneficiare di condizioni di mercato molto favorevoli. I volumi degli scambi continuano ad essere elevati a causa dello spostamento delle spese dei consumatori dai servizi e dagli svaghi ai beni e la domanda di container è stata ulteriormente stimolata da una serie di sfide logistiche che hanno determinato un rallentamento dei traffici mondiali di container».

Sondey ha specificato inoltre che «la rilevante domanda di container ha condotto anche ad elevati prezzi dei nuovi container e dei noleggi. Attualmente - ha aggiunto - le fabbriche di container stanno quotando i nuovi container da 20' per carichi secchi più di 3.500 dollari e le rate di noleggio per i nuovi container sono notevolmente superiori rispetto alla rate di nolo media del nostro portafoglio di container noleggiati».

Il CEO della Triton ha reso noto che l'azienda sta continuando anche ad investire nell'acquisizione di nuovi container per aiutare le compagnie di navigazione clienti della Triton a far fronte al forte aumento dei volumi di traffico. «In gran parte - ha spiegato Sondey - i nostri clienti non si aspettavano la rapida crescita dei traffici iniziata nella seconda metà del 2020 e tutte le principali compagnie di navigazione si sono dovute dotare di un significativo numero aggiuntivo di container. Per soddisfare le loro esigenze di container le compagnie di navigazione si sono affidate principalmente al mercato dei noleggi e Triton si è assicurata una quota significativa di contratti di noleggio grazie alla nostra qualità di leader del mercato in quanto a fornitura di capacità e alla nostra solida reputazione di affidabilità. Triton ha comprato circa 2,6 miliardi di dollari di container con consegna nel 2021, di cui 0,7 miliardi già presi in consegna nel primo trimestre, e abbiamo già pre-impegnato gran parte dei container acquistati nell'ambito di noleggi di elevato valore e durata».





