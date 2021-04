30 aprile 2021

Nuovo magazzino di Gruber Logistics a Lainate (Milano)

Sorge su un'area di 15.000 metri quadri

Gruber Logistics aprirà un nuovo magazzino a Lainate (Milano) con lo scopo di farne l'hub principale per l'azienda altoatesina verso la Francia e per porlo anche al servizio dell'hinterland lombardo. La nuova struttura, su un'area di 15.000 metri quadri, sarà adibita principalmente a spedizioni internazionali sia di groupage sia di carichi parziali e spedizioni aeree e marittime, ma presenterà anche un'area dedicata alla logistica ed alle spedizioni nazionali. Operativamente gestirà spedizioni internazionali UE ed extra UE grazie ad un deposito doganale di temporanea custodia.

Gruber Logistics ha specificato che il nuovo investimento rientra nel piano industriale dell'azienda che non ha subito alcun rallentamento nonostante l'attuale situazione economica, passando così in un solo anno da 30 sedi a 35 sedi nonché da 1.000 a oltre 1.100 dipendenti. La nuova filiale ha consentito infatti a Gruber Logistics di incrementare il proprio livello occupazionale arrivando oggi ad oltre 40 impiegati operativi e un indotto occupazionale di altri 80 collaboratori che operano nella distribuzione locale e nei collegamenti nazionali ed europei.



