30 aprile 2021

CMA CGM ordina a CSSC la costruzione di 22 portacontainer

La commessa è per sei navi da 15.000 teu, sei da 13.000 teu e dieci da 5.500 teu

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha ordinato alla China State Shipbuilding Corporation (CSSC) la costruzione di 22 portacontainer, di cui sei navi della capacità di 15.000 teu alimentate a gas naturale liquefatto che saranno realizzate dal cantiere navale Jiangnan Shipyard, sei da 13.000 teu anch'esse alimentate a GNL e costruite dal cantiere navale Hudong-Zhonghua Shipbuilding e dieci portacontenitori da 5.500 teu il cui sistema di propulsione sarà alimentato con fuel oil con tenore di zolfo inferiore allo 0,5% che verranno costruite da Beichuan Heavy Industry. Si tratta del più grande ordine di portacontainer ricevuto dal gruppo navalmeccanico cinese. Le nuove navi saranno consegnate nel 2023 e nel 2024.





