30 aprile 2021

Nel primo trimestre di quest'anno Royal Caribbean ha accusato una perdita netta di -1,13 miliardi di dollari

I ricavi sono calati del -97,9%

Il blocco quasi totale delle crociere dovuto alle misure di lockdown imposte dai governi si riflette in maniera drammatica sui risultati del primo trimestre di quest'anno del gruppo americano Royal Caribbean che ha chiuso il periodo con ricavi per soli 42,0 milioni di dollari, con una diminuzione del -97,9% rispetto a 2,03 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2020 quando già la crisi sanitaria mondiale stava iniziando ad avere un impatto negativo sulle attività dell'azienda statunitense. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari rispettivamente a -809,2 milioni e -1,13 miliardi di dollari contro corrispondenti voci anch'esse di segno negativo per -1,31 miliardi e -1,44 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2020.









