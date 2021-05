3 maggio 2021

Lineas compra la compagnia ferroviaria Independent Rail Partner

È specializzata nei collegamenti con il porto di Rotterdam

La società ferroviaria belga Lineas ha ampliato la propria presenza in Olanda, e in particolare nei collegamenti con il porto di Rotterdam, avendo acquisito l'olandese Independent Rail Partner (IRP), che da tempo collabora con l'azienda belga. La IRP ha 35 dipendenti ed una flotta di 12 locomotori.







