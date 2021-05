3 maggio 2021

Nel 2020 il traffico intermodale all'Interporto di Padova è cresciuto del +13,8%

Franco Pasqualetti è il nuovo presidente della società

L'assemblea dei soci di Interporto Padova ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio dell'esercizio annuale chiuso al 31 dicembre 2020 che presenta un valore della produzione complessivo pari a 36,8 milioni di euro, in crescita del +7,7% rispetto a 34,2 milioni nell'esercizio precedente. L'EBIT è risultato pari a 5,7 milioni di euro rispetto a 4,3 milioni nel 2019 e l'utile netto di 2,3 milioni di euro rispetto a meno di 1,1 milioni nell'esercizio precedente.

Lo scorso anno il traffico intermodale movimentato all'interporto è stato pari a 360.580 teu (+13,8%), con un totale di 7.180 treni effettuati lo per collegare la piattaforma logistica padovana con i principali porti e interporti nazionali ed europei: La Spezia, Genova, Livorno, Trieste Capodistria, Bari, Catania, Rivalta Scrivia, Colonia (in Germania) e Geleen (in Olanda).

L'assemblea dei soci ha provveduto anche alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il consiglio di amministrazione risulta composto da Franco Pasqualetti (presidente), Umberto Zampieri, Mario Liccardo, Katià Pizzocchero, Barbara Degani, Nicoletta Salvagnini, Ugo Campagnaro, Alberto Cecolin e Massimiliano Pellizzari. Il collegio sindacale è formato da Mariavittoria Cacace (presidente), Stefano Tosato e Antonio Magnan.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail