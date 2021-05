4 maggio 2021

Evergreen ritiene che il danno economico causato alla compagnia dall'incidente della Ever Given sarà relativamente limitato

Ha reso noto di avere una copertura assicurativa sufficiente

Evergreen Marine Corporation ritiene che sarà relativamente limitato il proprio coinvolgimento nelle spese per risarcire i danni causati dall'arenamento della portacontainer Ever Given nel canale di Suez, che a fine marzo aveva provocato il blocco per una settimana del traffico marittimo nella via d'acqua egiziana.

La Ever Given è di proprietà della giapponese Shoei Kisen Kaisha, ma è operata dalla Evergreen nell'ambito di un contratto di time charter. Quest'ultima ha ricordato di aver avuto comunicazione all'inizio di aprile dalla Shoei che questa, relativamente all'incidente occorso alla portacontenitori, aveva dichiarato un'avaria comune, in base alla quale danni e spese provocati dall'evento, inclusi quelli per il salvataggio della nave, devono essere sostenuti sia dal proprietario della nave che dal proprietario delle merci. A tal proposito Evergreen ha specificato oggi di avere una copertura assicurativa sufficiente per i container trasportati, per il bunker e per altri beni e tale da ridurre il rischio derivante dalla condivisione dei costi. Le stime - ha precisato Evegreen - indicano che l'esposizione al rischio dell'azienda è relativamente limitata.



