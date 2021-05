5 maggio 2021

Iniziativa di Federlogistica Service e Assagenti Servizi per la formazione continua

Venti webinar su tematiche di interesse trasversale al settore della logistica e del trasporto marittimo

Federlogistica Service e Assagenti Servizi, con la partnership tecnica di Consorzio Global, hanno promosso un catalogo di formazione digitale a disposizione degli operatori della filiera della logistica e del trasporto marittimo e terrestre a sostegno della formazione continua di settore. Si tratta di venti webinar su tematiche di interesse trasversale al settore, aventi come denominatore comune il tema delle competenze digitali per sostenere, in modo concreto, l'aggiornamento professionale dei lavoratori in vista della crescente istanza di digitalizzazione richiesta alle imprese e alle persone che vi lavorano.

Dall'analisi dei fabbisogni condotta sono state individuate cinque tematiche di interesse comune e trasversale - Linkedin, Social Media Manager, Gestione della sicurezza informatica, Lavorare da remoto, Presentazioni efficaci - su cui sono stati innestati percorsi formativi strutturati in “pillole formative”, brevi webinar della durata di un'ora e mezza ciascuno, con la possibilità di seguire l'intero percorso formativo.



