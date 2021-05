6 maggio 2021

Tavola rotonda del Propeller Club di Genova sul gigantismo navale

Si terrà il 13 maggio via web

Il The International Propeller Club Port of Genoa ha organizzato per il prossimo 13 maggio alle ore 18.00 una tavola rotonda sul tema “Gigantismo o no? Il grande dilemma” nel corso della quale si discuterà di gigantismo navale e, in particolare, degli aspetti giuridici, assicurativi, sociali ed economici del fenomeno. Recenti eventi, ed anche spettacolari incidenti che hanno coinvolto navi di rilevanti dimensioni, hanno riportato alla ribalta l'amletico quesito sull'opportunità o meno di una radicazione ed ulteriore sviluppo del fenomeno del gigantismo navale, fenomeno che, pur supportato da interessanti e valide considerazioni sulle economie di scala e su evidenti positività operative, rivela peraltro anche momenti di varie criticità. Infatti in tutto il mondo il gigantismo navale sta comportando numerose conseguenze a livello giuridico, assicurativo ed anche socio-economico. Per questo, grazie al contributo di esperti del settore appartenenti al Club e al Centro Internazionale Studi Containers (CISCO), il Propeller genovese ha deciso di organizzare un incontro in cui verranno approfondite numerose riflessioni destinate a valutare il fenomeno del gigantismo navale attraverso l'analisi di alcuni dei suoi svariati profili.

All'incontro, che si terrà via web sulla piattaforma “GoToMeeting”, parteciperanno Massimiliano Giglio (Centro Internazionale Studi Containers), Enrico Molisani (MR International Lawyers) e Alessandro Morelli (SIAT Spa). Introdurrà e modererà l'incontro il consigliere segretario del Propeller Club Enrico Molisani.



